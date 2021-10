Badosa y su consejo tras ganar el Indian Wells: "Pasé momentos duros por depresión, pero nunca dejé de soñar"

La tenista, Paula Badosa, ha vuelto a hablar abiertamente de los problemas psicológicos que ha padecido desde que era adolescente, esta vez tras ganas el Indian Wells

La joven de tan solo 23 años ha animado a las nuevas generaciones a acudir a psicólogos cuando se encuentren lidiando con episodios de ansiedad o depresión, además de no autoexigirse demasiado

Badosa ha asegurado que continúa en shock tras ganar el Indian Wells, pero que está orgullosa de lo que ha conseguido

La tenista Paula Badosa no tiene problemas a la hora de hablar de los problemas psicológicos que padeció cuando aún era una adolescente y que le llevaron a sufrir episodios de ansiedad y de depresión. Estos obstáculos que estuvieron a punto de apartarla del tenis, ahora tras ganas el Indian Wells lo ve todo diferente y ha decidido aconsejar a sus seguidores: "Pasé momentos duros por depresión, pero nunca dejé de soñar".

Esta madrugada, después de ganar a Victoria Azarenka y proclamarse campeona de Indian Wells, el torneo más importante al margen de los Grand Slams, la catalana ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter un mensaje de ánimo a todos sus seguidores. "No ha sido un camino fácil, pero obtuvimos la recompensa con trabajo duro, pasión y fe. No dejes que nadie te diga que no puedes lograr algo. Si eso sucede, demuéstrales que están equivocados. Hoy cumplí uno de mis sueños, jugar la final en uno de los eventos más grandes del mundo", ha concluido la tenista.

"Pensaba que nunca estaría donde estoy ahora"

Badosa ha asegurado en una entrevista para el Confidencial haber "sufrido mucho" durante estos años para llegar hasta donde está. "Pasé por momentos de depresión, de tener que estar tratándome, de no verle sentido al tenis. Me costaba y pensaba que nunca estaría donde estoy ahora", ha explicado la española. Sin embargo, ahora se muestra orgullosa de su victoria, aunque asegura estar aún en shock. "Después de todo ese sufrimiento, he conseguido llegar arriba con 23 años, tras padecer por las prisas y las expectativas, por la obligación de ganar".

La tenista ha vuelto a remarcar, como ya hizo cuando anunció que había sufrido ansiedad en 2019, la necesidad de que no se impongan a los deportistas metas tan altas desde que son pequeños. "Cada uno tiene su tiempo y quiero remarcar eso, porque hay niñas jóvenes que con 17 piensan que tienen que ser las mejores. Y no es así, hay gente que gana torneos con 30. Hay que tener mucha paciencia y no crear tantas expectativas".

La ayuda de profesionales de la salud mental