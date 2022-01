La bajada de los contagios hace soñar con el fin de la sexta ola, pero los expertos piden prudencia

"Ahora mismo no hemos previsto pedir una reducción", según ha indicado Juanma Moreno sobre las cuarentenas, apuntando que cualquier decisión de este tipo no corresponde a los políticos, sino al ámbito de los expertos, epidemiólogos y científicos, que son los que deberían decir si las cuarentenas se deben no o reducir. Ha insistido en que, por ahora, su Gobierno no se ha planteado esa posibilidad de reducir cuarentenas y estarán expectantes a lo que indican expertos.