El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de este lunes en Baleares

Según fuentes de la Conselleria de Salud, el Govern balear última la medida que regulará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el archipiélago, con la intención de poderla aprobar este lunes y que sea de aplicación ese mismo día. No obstante, han matizado, habrá un periodo de adaptación para que la población se acostumbre a la nueva medida.

La obligación de usar la mascarilla y las excepciones

Por lo que se conoce hasta el momento, el uso de mascarilla en el archipiélago balear será obligatorio en espacios cerrados y abiertos , aunque se pueda mantener distancia de seguridad. No obstante, habrá algunas excepciones como en las playas y en las piscinas, para la práctica de deporte, consumir bebidas y alimentos o tocar instrumentos de viento.

Durante la celebración será obligatoria en el caso que no se puede garantizar la distancia de seguridad, salvo el momento del consumo de bebidas y alimentos. Por otra parte, en una casa privada no será obligatorio llevar la mascarilla todo el tiempo, pero sí sino se puede mantener distancia de seguridad de dos metros. También, en relación a coches privados, se mantendrá la obligación de usarla cuando los ocupantes no sean convivientes.