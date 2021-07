Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron: "con pauta completa solo se infecta un 0,05%""

El experto no es de la misma opinión, al menos, de momento. "Puede aportar beneficios a un determinado sector de la población con problemas de inmunodepresión, pero no tiene de momento mucho sentido aplicar una tercera dosis mientras no se termine de dar la pauta completa a toda la población. Hay personas vacunadas que se contagian porque personas jóvenes aún no han recibido la primera dosis. Sobre el tema de las marcas, también se tiene que estar pendiente de los datos aportados por los estudios, incluso que la mezcla de ellas aporte mejor cobertura a cierto grupo de pacientes de riesgo, oncológicos, inmunodepromidos...