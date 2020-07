Bill Gates explica cómo luchar contra el COVID-19: vacunas, detección y desarrollo de tratamientos eficaces

El multimillonario criticó que no hayamos progresado más en formas de combatir la pandemia de Covid-19 que sufre el mundo y achacó las responsabilidades a los líderes políticos y a otros expertos en salud pública que han enviado ciertos mensajes confusos. Gates, no mencionó al presidente de EEUU, Donald Trump, pero aludió al uso de las mascarillas.

"No usar mascarillas es difícil de entender, porque no es tan incómodo", dijo Gates en la reunión anual del Consejo de Impacto de Fast Company, que se realizó virtualmente. "No es caro y, sin embargo, algunas personas sienten que es un signo de libertad o algo así, a pesar del riesgo de infectar a otras personas".