Botellones, fiestas y aglomeraciones en San Juan que provocan rebrotes: los jóvenes se creen ajenos al coronavirus

La noche de San Juan se presenta descafeinada . Las playas estarán cerradas en muchos municipios de la costa desde esta tarde. No habrá barbacoas, ni hogueras ni deseos junto al mar. Los empresarios de la noche piden que se permitan las pistas de baile , pero no va a ser posible. Las noches de San Juan, de este año, serán distintas aunque nunca perderán su mística.

O los chiringuitos como uno en Ibiza donde a los agentes no les queda otra que cerrar. Ni distancia social, ni mascarillas, sin rastro de la nueva normalidad. Los jòvenes parecen no ser conscientes de que la nueva normalidad no es la misma de antes. Acostumbrados al contacto con los otros, a creerse inmunes, invulnerables, no parecen caer en la cuenta de que el riesgo del coronavirus está en el contagio. Tal vez ellos no lo sufran nunca pero pueden acabar con la vida de otros.