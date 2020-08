Botellones, fiestas y terrazas repletas: El escenario perfecto para los contagios de coronavirus

Las autoridades sanitarias no dejan de repetir los riesgos de no cumplir las medidas de seguridad. No mantener la distancia de seguridad y la falta de mascarillas, mientras se bebe o consumen alimentos son el escenario ideal para que el coronavirus se propague, algo que lamentablemente está ocurriendo. En las últimas 24 horas se han notificado 1.486 contagios y se han duplicado los fallecidos en una semana.