La californiana Amelia Brown envió a FOX26 fotos de su brazo pocos días después de recibir la primera dosis de la vacuna el 11 de enero. "Me pusieron la inyección, y la verdad es que ni siquiera la sentí" , explica.

Sin embargo, poco después empezó a notar mareos y tuvo una pequeña reacción alérgica, por lo que los médicos le recomendaron acudir al hospital para asegurarse de que no había ningún problema. Según Brown, el lugar donde recibió la inyección estuvo sensible durante unos días, pero no fue nada importante.