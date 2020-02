Bronca entre un periodista y la consejera de Salud valenciana por el coronavirus: "Míreme a los ojos y conteste"

Duelo intenso entre un periodista y la consejera de Salud de la Comunidad Valenciana

"¿Cómo es posible que su subdirectora salga diciendo que ella no tenía que saber que había un grupo de aficionados del Valencia a ver al Atalanta al estadio de San Sirio porque no le gusta el fútbol?, pregunta indignado un periodista a la consejera de Salud de la Comunidad Valencia, Ana Barceló. "¿Pero ustedes no entienden que es una irresponsabilidad?", continúa el periodista". Le estoy hablando con respeto, solo que le estoy preguntando y se está yendo por los cerros de Úbeda". Estoy haciendo mi trabajo.

"Cuando usted dice que le dan igual los protocolos", contesta la consejera a la que el periodista corta. "No, yo no he dicho que me den igual los protocolos, lo que estoy es cansando de oír hablar de protocolos". La consejera reanuda su réplica. "A usted le puede parecer cansado que yo traslade la información". El periodista no cede y sigue en su empeño de encontrar una respuesta porque ahora algunos de los que viajaron al partido están afectador por el coronavirus. En la Comunidad Valenciana hay ocho afectados por el virus. "Le estoy hablando correctamente, míreme a los ojos y conteste".