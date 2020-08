Brotes de coronavirus en el norte y sur de España: situación muy delicada en Andalucía

Brotes en el sur y en el norte del país. Una reunión de amigos en Gondomar, Pontevedra, ha dejado ya siete personas contagiadas. "Siempre piensas que aquí no va a pasar, pero pasa", señala una vecina de la localidad. "Cumplimos cuatro o cinco personas las normas y otros cuatro o cinco no lo cumplen. Sinceramente, me da miedo, por mucho que lleves mascarilla", apunta otro transeúnte.