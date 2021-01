¿Qué son los cálculos biliares y por qué duelen?

Ante esta obstrucción, la vesícula biliar suspende su función de vaciar la bilis en el duodeno para que este se mezcle con los alimentos, por lo que las células musculares del conducto responden para mover el cálculo contrayéndose y esto es lo que ocasiona el dolor a quien lo padece. Cuando estas logran mover los cálculos, el dolor cesa, según publica el 'National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases ( NIDDK , por sus siglas en Inglés).

No obstante, esto no tiene por qué ser así. No todos los cálculos biliares duelen. Los hay "silenciosos" y, en general, no son motivo de preocupación. Si no se manifiestan, normalmente, es porque no obstruyen los conductos y no se suspende la actividad.