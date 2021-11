El frío ayuda a aliviar la sensación de dolor y reduce la inflamación j usto tras un golpe o una caída que cause una contusión o un traumatismo, y ayuda cuando forzamos demasiado haciendo ejercicio, que puede dar lugar a espasmos involuntarios y causar una lesión.

Se debe aplicar durante poco tiempo, unos 15 minutos y no más de 2 horas, y no debería aplicarse sobre la piel directamente porque pueden producirse quemaduras. Tampoco es aconsejable aplicarlo sobre heridas abiertas, hemorragias o zonas infectadas, o en personas con alta sensibilidad al frío o con la piel muy sensible, así como personas con trastornos vasculares periféricos, informan expertos de Reflex en un artículo.