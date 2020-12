Día del Cáncer de Cabeza y Cuello: "Se me empezó a caer la comida cuando comía"

"Hay que ser positivos al máximo"

Angelines Sobrino, paciente de cáncer de cabeza y cuello, fue diagnosticada hace ocho años y asegura que ella misma no conocía la existencia de esta enfermedad hasta que se la detectaron. "Se me empezó a caer la comida cuando comía, entre algún otro síntoma, y cuando acudí al médico me dijeron que era un cáncer de boca”. A partir de ahí, todo un proceso de concienciación y tratamiento. Su conclusión es clara: "Pienso que para sobrellevar la enfermedad, hay que tener mucha paciencia y mucho ánimo, tener la cabeza muy fría y ser positivos al máximo”.