El cannabidiol, un derivado del cannabis, podría reducir el daño en los pulmones de pacientes con coronavirus

Estos niveles de apelina, que es un péptido que previene el daño causado por la tormenta de citocinas en los pulmones, suelen bajar significativamente en una infección de SARS-CoV-2, y gracias al cannabidiol podrían volver a situarse en los niveles adecuados para que la función pulmonar no se vea afectada.

Los resultados, que todavía no han sido probados en humanos, de este trabajo, recogido en Journal of Cellular and Molecular Medicine, son un buen indicador para un posible tratamiento contra la enfermedad, ya que el CBD produce cambios significativos en los pacientes graves.