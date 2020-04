Miles de ciudadanos anónimos escriben cartas de ánimo a los pacientes con coronavirus

"No nos conocemos, pero eso ahora da igual: estamos todos en el mismo barco". Héctor Anabitarte termina así una de las cartas que, como él, miles de ciudadanos anónimos están remitiendo a pacientes con coronavirus ingresados en hospitales de Madrid para tratar de aliviar la soledad del aislamiento .

La iniciativa de escribir cartas

Se animó a participar cuando escuchó a Marisol, la enfermera que coordina la iniciativa , en una radio local: "Intento transmitirles ánimos, que se hagan a la idea de que no están solos y de que están en buenas manos", dice.

Para él, "es una forma más de reivindicar la sanidad pública", aunque en sus cartas rehúye de "cuestiones políticas o partidistas" porque no sabe quién las va a leer y no quiere "molestar".

Es la fórmula que utilizan en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, tal y como explica a Efe Paula Gómez, médico residente de segundo año: "De esta forma no gastamos EPI en dar las cartas a los pacientes, que son todos casos confirmados de coronavirus, porque no podemos andar metiendo cosas que sean vías de contaminación en pacientes que no lo sean".