Los casos de coronavirus en España llegarán a su pico en "4 o 6 semanas" y luego caerán

"No es previsible que en España lleguemos a vivir la situación que se ha vivido en China, en cuanto a tasa de incidencia y letalidad. Es previsible que no se llegue a situaciones de transmisión comunitaria masivas imposibles de controlar", apunta el experto.

A más temperatura, menor riesgo

"No se puede hablar de pandemia y la vacuna llegaría dentro de año y medio"

En cualquier caso, el experto recuerda que " no se puede hablar de pandemia" . "La tasa de casos identificados es muy baja, la mayoría corresponde a casos importados o sus contactos en nuestro entornos. No existe transmisión comunitaria generalizada, sostenida e incontrolada", tranquiliza.

No es descartable que mute aunque su letalidad marca rasgos constantes

Por último, no descarta que el virus mute, aunque no lo haya hecho hasta ahora. "Es un virus nuevo, que ha mutado con anterioridad a la infección del ser humano, por lo que es más inestable y no podemos estar cien por cien seguros de qué camino tomará. No obstante, es cierto que desde su aparición ha mantenido unos rasgos constantes en cuanto a letalidad y a características de la población infectada. La secuenciación de diferentes muestras de este coronavirus no han mostrado mutaciones", concluye.