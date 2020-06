Castells asegura que el próximo curso la enseñanza será "presencial adaptada a lo que diga la autoridad sanitaria"

La "cuota Colau"

Estas declaraciones no han gustado a Carazo, que cree que el responsable de Universidades es como 'San Manuel, bueno, mártir', que "no tiene la culpa de nada" y se escuda detrás de "la autonomía" universitaria. "Si no arregla ningún problema es porque no tiene ninguna competencia", le ha reprochado el diputado.