Los ataques de pánico: el estrés y la genética puede ser causantes hasta mientras dormimos

Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes (y, a veces, aunque objetivamente no ocurra nada grave) es posible experimentar un ataque de pánico . En ocasiones, el ataque esconde algo más, como tumores. Se trata de un episodio repentino de miedo intenso que genera en quien lo experimenta una serie de reacciones físicas muy intensas y reconocibles, así como una sensación de pérdida de control que, en algunas personas, les puede llevar a pensar que están sufriendo un ataque al corazón o que podrían morir. ¿Cómo suceden los ataques de pánico? ¿Cuáles son sus causas y síntomas?

Ataques de pánico: causas y síntomas

Experimentar un ataque de pánico alguna vez en la vida no tiene por qué considerarse problemático. Al fin y al cabo, se trata de una respuesta generada ante una situación estresante. Sin embargo, si este tipo de ataques resultan frecuentes o si aparecen sin causa aparente, o si vivimos con miedo a sufrir un nuevo ataque, entonces este tipo de respuesta estará entorpeciendo nuestra vida y afectando a nuestra forma de desarrollarnos.

Tal y como aseguran desde Mayo Clinic , los ataques de pánico no ponen en riesgo nuestra vida , aunque no por ello resultan menos desagradables ni dejan de provocar esa desagradable sensación de miedo y pérdida de control. Normalmente comienzan de forma súbita y sin que lo advirtamos previamente, y pueden aparecer incluso mientras dormimos. En cuanto a su desarrollo, suelen alcanzar su punto álgido en pocos minutos. Después de sufrirlo, es habitual sentirse profundamente cansado.

En cuanto a las causas de los ataques de pánico , los expertos aseguran que se desconocen, aunque existen factores que se deben tener en cuenta: la genética, el estrés excesivo, un carácter más sensible o proclive a las sensaciones negativas, e incluso algunos cambios en la manera en que funcionan las partes del cerebro. Además, es importante saber que el primer ataque de este tipo puede aparecer de forma repentina. Normalmente con el tiempo se desencadenan por causas concretas o situaciones determinadas.

Afectan más a las mujeres

No hay forma de prevenirlos

Desafortunadamente, no hay forma de prevenir lo ataques de pánico, aunque llevar un tratamiento puede ayudar, así como aprender ciertas pautas con nuestro psicólogo (repetición de frases tranquilizadoras, técnicas de respiración...). La actividad física también es recomendable en estos casos, así como reducir el estrés e introducir prácticas saludables. Además, es muy importante intentar no darle demasiada importancia a estos ataques para no alimentar el miedo: al contrario, puede ser útil compensarnos de algún modo tras sufrirlo, así como intentar tomarnos este tipo de situaciones con sentido del humor, tal y como aseguran desde el Colegio Oficial de Psicólogos (COP).