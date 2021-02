César Carballo da respuestas para evitar una cuarta ola: "hay que tomar medidas más duras"

En estos términos ha querido advertir el doctor César Carballo, adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal , en una intervención en el programa Buenos Días Madrid en Telemadrid . “Hay que pensar a donde vamos, si queremos bajar o no la curva de contagios, y hay que tomar medidas más duras porque ya avisó la OMS que no hay que relajar, no estamos para tirar cohetes”, afirma el doctor Carballo.



Y es que el doctor Carballo no entiende que ya se estén relajando medidas contra los contagios, como se está haciendo ya en Madrid, la región de España con mayor incidencia y con menos medidas restrictivas. “Si hacemos lo mismo que la segunda o la tercera ola, volveremos a tener una cuarta, no esperemos resultados diferentes. Hay que ir a un objetivo de Covid cero. Hay que bajar la curva y no hay que relajar medidas hasta que tengamos la pandemia controlada”, advierte el doctor Carballo.



El doctor Carballo habla de las consecuencias de rebajar medidas tan rápido, tomando como ejemplo lo que ya está ocurriendo en otros países de nuestro entorno: “Hemos empezado a rebajar la curva y ya pensamos en rebajar medidas y lo que nos dicen, por ejemplo, nuestros vecinos en Irlanda del Norte es que cuando baja luego pasa el porcentaje al 40% y todavía en algunas zonas de España no hemos llegado a ese porcentaje de cepa británica, con lo cual, ojo”.



En cuanto a la incidencia de la cepa británica, el doctor Carballo también apunta un advertencia: "la incidencia acumulada aún sigue alta, en buena parte por la cepa británica, que no está claro que ni con anticuerpos podamos enfrentarnos a ella".