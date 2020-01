Los cigarrillos electrónicos triplican el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular en los más jóvenes

Pese a la idea que todos tenemos de los cigarrillos electrónicos , se ha demostrado que no son tan “buenos” como nos hacían pensar. Los adultos jóvenes que fuman y usan los cigarrillos electrónicos son casi dos veces más propensos a sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con los que fuman tabaco de forma convencional.

Además, estos jóvenes pueden ser casi tres veces más propensos que los no fumadores, según ha afirmado un estudio que ha sido publicado en la revista ‘American Journal of Preventive Medicine’. Por ese motivo, los cigarrillos electrónicos pueden no ser una forma segura de dejar de fumar, según muchos estudios.