Uno de cada tres ciudadanos, a favor de vacunar obligatoriamente del covid a los profesionales sanitarios y de residencias

Un dato que sube tres punto con respecto al mes pasado, según se desprende del Barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, un 46,2 por ciento de la población cree que habría que obligar a todas las personas a vacunarse aunque no quieran hacerlo, lo que supone que hasta el 82 por ciento estaría de acuerdo de que se vacunara a estos profesionales.

La primera razón para no vacunarse sigue siendo que no se fía de estas vacunas - el 28% de los que no piensan vacunarse dieron esta repuesta-. Le sigue el miedo a que tengan riesgos para la salud y efectos secundarios o colaterales (17%), y que no se creen que sean eficaces (10%).