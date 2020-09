Christian Drosten es uno de los virólogos más prestigiosos de Alemania, hasta el punto de que sus opiniones sobre el coronavirus traspasan fronteras e incluso en algunos países está considerado como uno de los mayores expertos en la materia. En una entrevista a un media alemán ha desvelado su procedimiento cada vez que acude a un restaurante para no contagiarse del virus . Drosten admite que frecuenta locales de hostelería, pero siempre "en el exterior" . Asegura que siempre pide "sitio fuera" y no recuerda "haber comido en el interior" desde el inicio de la pandemia.

Lo cierto es que la llegada del invierno puede convertirse en todo un problema para relacionarse en las terrazas de los bares, ya que el frío no invitará precisamente a disfrutar de ellas. Por eso, lo más probable es que puedan darse aglomeraciones dentro de los locales. De ahí que Drosten insista en la necesidad de "ventilar". A su juicio, la ventilación es incluso más importante que el lavado de manos .

En cualquier caso, si se va a comer en una terraza conviene no olvidar mantener una distancia social de al menos 1,5 metros para evitar que nos alcancen las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Además, salvo en el momento de comer o beber, los clientes deben tener la mascarilla puesta . Otra medida esencial para evitar el contagio es la de no compartir alimentos ni bebidas .

En su momento el virólogo fue objeto de críticas tras asegurar durante las primeras fases de la pandemia que las mascarillas no tenían ningún efecto. "En aquel momento únicamente se sabía que en otras enfermedades parecidas esa opción no es muy efectiva", se defiende. Además de Drosten, otros expertos, como el homólogo de Fernando Simón en Estados Unidos, Anthony Fauci, aconsejan no comer en el interior de los establecimientos hosteleros, decantándose por comprar la comida para llevar.