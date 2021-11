La pandemia trastocó la vida de la humanidad. Muchas personas han aumentado de peso durante los casi dos años de la expansión del covid-19 por el mundo. El virus sigue acechando y los kilos que no estaban antes del coronavirus sobresalen. La grasa abdominal creció y puede ser un riesgo para la salud, pero se puede volver a un peso cómodo.

Por eso, la doctora Ackermann recomendó que organizarse para realizar actividad física es crucial para manejar el estrés. "Elegir un horario, dejar la ropa preparada, una lista de canciones que nos gusten y hacer actividades como baile, yoga, caminatas, dormir no menos de 6 horas y mantener el contacto social influyen en bajar el nivel de estrés y esto repercute para poder bajar de peso de manera progresiva y sostenerlo en el tiempo, sin efecto rebote. Cuando se logra generar un estilo de vida con el hábito de la actividad física y una alimentación saludable y se aprende a manejar mejor las emociones, se consigue no solo el descenso progresivo sino también al mantenimiento del peso", explicó.

El doctor Silvio Schraier destacó que es clave salir del sedentarismo. "Hay que caminar idealmente 10.000 pasos por día , que se pueden medir con cualquier app del teléfono celular", dijo. Y remarcó que hay que tener paciencia para observar el descenso de peso: "Se debería recordar que lo que se aumentó desde marzo del año pasado -cuando la pandemia empezó a golpear en América Latina- no se puede bajar en pocos días. Lo ideal es bajar aproximadamente 500 gramos por semana, es decir, 2 kilos por mes".

Para la doctora Mónica Katz, expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición y coautora del libro 'El método No dieta', "no se deberían seguir dietas restrictivas, que prohíban alimentos o que reducen extremadamente las calorías, porque está demostrado en investigaciones científicas que el cerebro humano empieza a identificar que no tiene una cantidad suficiente de alimentos y se genera la sensación de hambre. Hacer dieta también implica privarse del placer. Al cabo de unos meses, la persona vuelve a comer mucho de nuevo, y recupera más sobrepeso".