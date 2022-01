No, la AEMPS recuerda que estos test "no detectan la presencia del virus, sino la respuesta inmunológica del individuo".

Obtener un resultado de negativo en la prueba serológica apunta que "no se detecta la presencia de anticuerpos frente al SARS-CoV-2". Aunque aclaran desde la AEMPS que "hay que tener en cuenta que la ausencia de anticuerpos no excluye la posibilidad de una infección, por lo que es muy importante no relajar las medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla".