La principal vía de transmisión del COVID-19: frenar la expansión del coronavirus, clave en la 'nueva normalidad'

Otras vías de transmisión

No obstante, no descartan que una persona pueda infectarse “al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos”, aunque no piensan que sea la principal forma de propagación. Por esta razón, recuerdan que además de la distancia social, para frenar la propagación del COVID-19 es importante el uso de mascarillas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico y limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia.