Medidas que hay que tomar para evitar contagiarse en un bar

Hace ya más de un año del comienzo del estado de alerta en nuestro país y, tras tantos meses de restricciones, dificultades económicas y sanitarias... nuestro ánimo y nuestra salud mental se resienten cada vez más. Tal vez por este motivo a veces tendemos a bajar la guardia y a dejar de lado la importancia de seguir a rajatabla todas las medidas recomendadas desde el Ministerio de Sanidad y otras autoridades de cara al control de contagios. Sin duda los espacios en los que resulta más habitual ver actividades y usos poco recomendables para el control del Covid-19 son bares y restaurantes . Las ganas de reunirnos, las copas de más, los encuentros casuales con conocidos y amigos ... pueden acabar en más de un susto si no tenemos el cuidado necesario. ¿Cómo puedes contagiarte de coronavirus en un bar? ¿Qué debes hacer para evitarlo?

Cómo me puedo contagiar de coronavirus en un bar o restaurante: evita la enfermedad con estas medidas

Aunque no siempre podremos elegir, es mucho más recomendable sentarnos en espacios abiertos que en espacios cerrados. Por eso es conveniente elegir terraza siempre que sea posible. De hecho, algunas de las medidas impuestas pasan por evitar el aforo en interior o reducirlo en gran medida, además de garantizar cierta ventilación mínima.

Del mismo modo, compartir vasos, platos (raciones en común) debe evitarse en todo caso, especialmente cuando quedemos con personas con las que no convivamos. Una opción es compartir la comida sirviéndola en platos individuales, siempre con cubiertos que no hayan sido utilizados por ningún comensal. Las autoridades también recuerdan que, mientras no estemos bebiendo o comiendo, debemos usar la mascarilla para minimizar el riesgo. A la hora de pagar, los métodos si contacto físico son los más convenientes.