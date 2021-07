Una manipulación incorrecta del alimento, una temperatura inadecuada durante su conservación, la ruptura de la cadena de frío, la falta de limpieza, una cocción suficiente… son algunos de los motivos más frecuentes por los que puede producirse una intoxicación alimentaria debido al mal estado de un producto. Durante el verano, el riesgo de parecer una intoxicación aumenta a medida que lo hacen las temperaturas. Además, determinados productos resultan más peligrosos que otros, ya que su tiempo de conservación disminuye drásticamente con el calor. Toma nota de cuáles son las reglas para no sufrir una intoxicación alimentaria en verano.

Durante todo el año, pero especialmente durante el verano, es importante cuidar la calidad y limpieza de los alimentos que vamos a consumir. Por eso se aconseja respetar siempre fechas de caducidad, asegurarnos de que no se ha interrumpido la cadena de frío (algo que, desafortunadamente, no siempre se encuentra nuestro alcance), lavar muy bien las frutas y hortalizas que vayamos a consumir crudas y rechazar cualquier envase deteriorado en el momento de la compra. Además, conviene tener mucho cuidado con el agua que bebamos, especialmente si viajamos al extranjero: muchas intoxicaciones son provocadas por la presencia de microorganismos a los que nuestro cuerpo no está acostumbrado.