Los trasplantes capilares: entre 8 y 16 horas de operación y 3.000 euros para intentar acabar con la calvicie

¿Cómo funciona un trasplante de pelo?

Aunque este tratamiento es mucho más frecuente en hombres , también se aplica a mujeres, y su finalidad es meramente estética. También se puede utilizar para restaurar pestañas, cejas, barba, vello corporal... así como para rellenar cicatrices y lograr así disimularlas, algo que puede tener un impacto emocional muy positivo en víctimas de accidentes, incendios, etc.

Además, se trata de un procedimiento relativamente rápido y ambulatorio (no requiere hospitalización). En el marco de entre 8 y 16 horas es posible finalizar el trasplante, y el resultado dependerá en gran medida de las habilidades de quien lo lleve a la práctica. Desde la aparición de esta técnica a finales de los años 50 hasta hoy, se ha avanzado mucho y, como resultado, las metodologías más modernas se basan en una extracción de cabello no lineal o en tiras, sino individual y aleatoria. Gracias al uso de una aparatología especializada y muy concisa, se trata de un método mínimamente invasivo, que no requiere de cortes ni suturas, y que permite un proceso de cicatrización mucho más rápido, sin marcas visibles.