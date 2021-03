Las encuestas muestran que los adultos negros e hispanos son más propensos "a ver qué pasa"

A medida que aumenta el suministro de vacunas de coronavirus, el principal obstáculo para alcanzar la inmunidad colectiva es convencer a quienes dudan acerca de las vacunas para que las reciban. Las encuestas muestran que los adultos negros e hispanos tienen más probabilidades de estar "esperando a ver" antes de recibir una dosis.

Los expertos dicen que la mejor manera de abordar las dudas sobre las vacunas es que las personas conversen con aquellos en quienes confían, ya sea un médico, un sacerdote, un familiar o un amigo. El medio especializado en salud 'STAT' ha hablado con varios expertos en primera línea: académicos mundiales en vacunas, médicos que abordan las bajas tasas de vacunación en las comunidades negras y médicos multilingües que están tomando el asunto en sus propias manos para hacer correr la voz, para crear esta guía sobre la mejor manera de hacerlo. Sus sugerencias pueden sorprenderte.

Una advertencia: prepárate si la conversación se vuelve emotiva. Los problemas relacionados con las vacunas a menudo se centran más en la ansiedad que en los hechos, dijo Heidi Larson, antropóloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y experta mundial en vacunas. "Este puede ser un espacio desordenado, emocional y difícil", puntualizó.

Centrar esfuerzos en los dubitativos

Algunas personas están decididas a no recibir ninguna vacuna y es poco probable que cambien de opinión, pero también hay muchas personas en un punto intermedio, los llamados "vacilantes a las vacunas", que pueden simplemente querer más información o estar esperando hasta que más personas que conocen estén vacunadas antes de dar un paso al frente. Las encuestas de la Kaiser Family Foundation muestran que el 22% de las personas que encuestaron recientemente están en esta categoría de "esperar y ver qué pasa" (el 55% ya recibió la vacuna o la recibirá tan pronto como pueda, el 15% dice que definitivamente no la tomará, y el 7% dice que solo lo tomarán si es necesario).

"Hay algunas personas que no van a cambiar de opinión pase lo que pase, así que céntrese más en el llamado centro móvil", señaló Larson, quien anteriormente dirigió las comunicaciones mundiales sobre vacunas para UNICEF y ahora dirige el Proyecto de Confianza en las Vacunas.

Tener una conversación

No le dé un sermón a su familia y amigos, y no dé por sentado que sabe cuáles son sus preocupaciones. Asegúrate de escuchar.

"Trate de abordar sus preocupaciones, no lo que usted asume que son sus preocupaciones", indicó Jorge Moreno, internista y profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale (EEUU). Si bien puede pensar que las personas están atrapadas en las más oscuras teorías de la conspiración, muchos pueden tener preocupaciones que son mucho más simples de abordar. Para Moreno, quien incluso tuvo que convencer a su madre de que la vacuna era segura, muchas preguntas que ha recibido se han centrado en los efectos secundarios y si podrían enfermar demasiado a las personas para trabajar.

Una encuesta de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, mostró que el 70% de las personas que dudan de las vacunas estaban preocupadas por los efectos secundarios.

"Hágale saber a la gente que está bien tener preguntas y que tener inquietudes es legítimo. Mover el dedo contra alguien no es muy útil", agregó Reed Tuckson, excomisionado de salud pública de Washington DC y miembro fundador de la Coalición Negra contra Covid.

Habla el idioma de la gente

Moreno ha pasado gran parte del año tratando a pacientes con coronavirus, ya sea en su práctica de atención primaria o en las unidades covid-19 del Hospital Yale New Haven. A principios de enero, una vez que quedó claro que las vacunas estaban en camino, Moreno no pudo encontrar información para compartir con los pacientes de habla hispana. "Vi mucha información, parte buena, parte mala, pero todo estaba en inglés. Sentí que era un flaco favor, especialmente para nuestros ciudadanos mayores, los que se suponía que debíamos vacunar", explicó.

Moreno creó un video en YouTube, describiendo la vacuna y su propia experiencia al ser vacunado, en español. Desde entonces, su hospital le ha pedido que haga más videos, y las agencias gubernamentales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), que crearon este PDF sobre "las vacunas", están disponibles cada vez más en diferentes idiomas.

Entender las dudas

La vacilación de las vacunas en la comunidad latina ha sido motivo de especial preocupación porque las tasas de inoculación son bajas y la información errónea en español (que las vacunas contienen microchips, por ejemplo, o alterarán el ADN, o son parte de rituales satánicos) se está extendiendo a través de publicaciones de Facebook y WhatsApp. Especialmente preocupantes para muchos hispanos son los falsos rumores de que la vacuna puede afectar a la fertilidad, que es un tema doloroso para las comunidades latinas que han experimentado un historial de esterilizaciones realizadas sin consentimiento.

"La cuestión de la fertilidad sigue surgiendo y mucha gente cree en el mito de que las personas indocumentadas no pueden vacunarse", afirmó Moreno, quien ha hablado en dos foros en iglesias sobre las vacunas. Otros preguntan si pueden vacunarse si no tienen seguro. "Todo el mundo tiene una pregunta diferente. Solo tienes que escuchar esas preguntas y llegar a la raíz de sus dudas", añadió.

No te atasques

"La clave es ser sencillo. Si la gente piensa que podría contraer coronavirus por las vacunas, es porque no entienden que no es una vacuna viva. Si la gente pregunta sobre los costes, está claro que no comprenden que las vacunas son gratuitas", dijo Boyd, quien es pediatra de Palo Alto Medical Foundation. Cabe destacar que en Estados Unidos, por ejemplo, ninguna de las vacunas autorizadas para su uso contiene virus vivo.

No te enfoques en la ciencia

"Los hechos por sí mismos rara vez hacen algo y, a veces, agravan la situación porque las personas sienten que no están escuchando sus preocupaciones", manifestó Larson. Como escribió en 'Stuck', su libro reciente sobre los rumores de vacunas, "la ciencia por sí sola no va a cambiar la opinión de quienes tienen creencias sólidas".

En cambio, lo que podría funcionar, al menos para algunos, es apelar al altruismo: que vacunarse ayudará a proteger a su familia y comunidad al acercarnos a la inmunidad colectiva. Larson agregó: "Algunas personas están más dispuestas a vacunarse si dices: 'No es para ti, es para tu abuela' o 'Es para las personas con las que trabajas'".

Hablar de seguridad

Recuerde a las personas que las vacunas se han probado en miles y miles de ciudadanos. Cuando se aprobó la vacuna, Moreno se preguntó si se había probado en personas hispanas como él. "En Pfizer y Moderna (ensayos clínicos combinados), se hicieron pruebas a 10.000 hispanos y se demostró que las vacunas son seguras en todas las etnias. Muchos de mis pacientes no sabían esto", subrayó.

Más de 6.000 voluntarios negros se inscribieron en los dos ensayos. Y de las casi 45.000 personas inscritas en los ensayos de fase 3 para la vacuna de Johnson & Johnson, el 15% eran hispanos y el 13% eran negros.

Muestra empatía

"Pase lo que pase, este es un virus nuevo y estas son vacunas nuevas. Es razonable que la gente tenga preocupaciones", aseguró Larson, agregando "respire hondo y escuche a la gente. Todo el mundo ha tenido un año difícil de una forma u otra. La gente está agotada y tenemos que ayudarnos unos a otros".

Usa el humor

Es el mejor camino para aliviar la situación y facilitar que las personas se abran. Boyd explicó que había visto al comediante W.Kamau Bell cómo discutir si convertirse en vampiro o zombi podría ser un efecto secundario o comentar si solo los "blancos de Nascar" fueran parte del proceso de ensayo clínico. Varios médicos están recurriendo a YouTube para difundir información sobre vacunas con remixes simples de la canción 'I'm not throwing away my shot'.

Entender la desconfianza

Muchos afroamericanos desconfían del sistema médico debido al racismo que han encontrado por parte de los profesionales de la salud. Los funcionarios de salud pública temen que esto esté generando sospechas sobre las vacunas anticovid. "Podemos decir: 'Te entiendo. Soy del mismo lugar que tú. Tengo la misma ira y frustración que tú. Pero estas son vacunas seguras y efectivas que son fundamentales para nuestra supervivencia'", argumentó Tuckson.

Hablar de religión

Algunas personas dudan porque el uso de células fetales en la producción de algunas vacunas, aunque no en las vacunas en sí, crea preocupaciones morales para quienes se oponen al aborto. Este es un problema para la vacuna Johnson & Johnson (J&J), que utilizó líneas celulares que se originaron a partir de células fetales durante la investigación y producción.

Si bien el Vaticano ha calificado las vacunas como "moralmente aceptables", la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU recomendó que las personas eviten la vacuna J&J si es posible. Las vacunas Moderna y Pfizer utilizaron líneas de células fetales en sus primeras pruebas, pero no en su desarrollo.

El papa Francisco recibió una vacuna Pfizer el 13 de enero. "Les ha dicho a los católicos que tienen la obligación moral de vacunarse", señaló Moreno. A medida que aumentan los suministros, muchas personas pueden evitar este problema eligiendo qué vacuna recibir.

Sea personal

Nada funciona tan bien como compartir experiencias personales. En su libro, Larson relata la historia de Ethan Lindenberger, un adolescente de Ohio cuya historia se volvió viral cuando se unió a un grupo de Reddit preguntando dónde podía vacunarse desde que cumplió 18 años y ya no tenía que seguir las opiniones antivacunas de sus padres. Muchos médicos comparten con avidez sus experiencias con las vacunas en las redes sociales e incluso en transmisiones en vivo, con la esperanza de que esto ayude a persuadir a otros para que se vacunen.

Se paciente

Pueden pasar varias conversaciones antes de que alguien esté listo para vacunarse. Es posible que deba seguir respondiendo preguntas y tener varias conversaciones. "No he tenido un 100% de éxito. Me apasiona mucho esto y quiero que la gente se vacune, pero no quiero forzarlos", reconoció Moreno.

Ofrecer ayuda

Para muchas personas, puede que no sea la vacilación a las vacunas lo que las frene, sino la incapacidad de navegar por el complejo panorama de la vacunación. Boyd argumenta que las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones negras pueden ser más una cuestión de acceso que de vacilación, y es cierto que los blancos adinerados y bien conectados han estado tomando puntos de vacunación en sitios de distribución establecidos en comunidades de raza negra de bajos ingresos. Así que es importante ofrecer ayuda.

Concentrarse en el futuro