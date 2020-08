Despertarse pronto: lo que hacemos mal y nos impide madrugar

Ya lo dice el refrán: “El que tiene buena noche, no puede tener buen día". Normalmente, las dificultades para levantarnos temprano no tienen que ver con la hora que marca el despertador por la mañana, sino con lo que hemos hecho durante la jornada anterior. No hace falta trasnochar para estropear las posibilidades de tener un día productivo y salir de la cama descansados y listos para afrontar el día: a veces, pequeños gestos pueden alterar nuestro descanso y hacer que se nos peguen las sábanas, sobre todo si nada nos obliga a madrugar. ¿Cómo levantarse pronto de forma natural y sin sufrimiento? ¿Qué pautas seguir para ser una persona ‘mañanera’? Porque el cómo duermes dice mucho de ti.