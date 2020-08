La limpieza de la tabla de cortar alimentos, clave para evitar intoxicaciones alimentarias

Uno de los ‘must’ en la cocina de cualquier restaurante es el buen uso de la tabla de cortar alimentos, puesto que si se hace mal se puede producir contaminación cruzada. Para evitar intoxicaciones , es importante o bien usar una diferente para cada producto (lo cual se haría en un restaurante), o bien limpiarla como es debido, como haríamos en nuestra casa (pasarle una servilleta no vale). Estos son los pasos que tienes que seguir.

¿Madera o plástico?

La elección de la tabla de cortar, en general, no es algo a lo que debamos dar muchas vueltas. Los requisitos indispensables para que una tabla sea óptima son, únicamente, que sean rápidas de limpiar, que no tengan imperfecciones como grietas o astillas (las de madera), y que no tengan agujeritos (las de plástico).