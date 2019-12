Cómo llegar a viejo y mantenerse joven al lograrlo: caminar y dieta sana, claves

Los adultos mayores que siguen una dieta saludable, caminan y realizan técnicas de reducción del estrés antes de una operación mayor tienen estancias hospitalarias más cortas y tienen más posibilidades de regresar a sus propios hogares tras la intervención que a otro centro. Además, así, también reduce los costes sanitarios, según los hallazgos de una investigación publicada en la revista 'Journal of the American College of Surgeons'.