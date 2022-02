Perseverar a pesar de los contratiempos, recordar regularmente cómo era su vida antes de la pérdida de peso y mantenerse centrado en su salud son algunas de las claves del éxito de las personas que pierden peso y logran mantenerlo, según ha revelado un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) publicado en 'Obesity: The Journal of The Obesity Society'.