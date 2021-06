Llevar un tatuaje se ha convertido en algo absolutamente común en nuestra sociedad: se calcula que al menos el 30 por ciento de la población de entre 18 y 35 años cuenta con al menos uno, y este porcentaje no deja de crecer. Por eso es importante conocer cuáles son los cuidados que debemos introducir en nuestro rutina para protegerlos y evitar problemas en estas zonas, especialmente en verano, cuando aumenta la exposición de nuestra piel al sol y a otros elementos dañinos. Toma nota de estos consejos sobre cómo proteger tus tatuajes del sol.

Cómo proteger tus tatuajes del sol este verano

En general, no se recomienda tatuarse durante el verano, ya que se trata de un periodo en el que solemos aumentar nuestra actividad física y acudir a espacios como playas y piscinas, donde el riesgo de rasguños y deshidratación comenta.

Es importante no solo elegir un factor solar elevado, sino mantener una hidratación constante de nuestra piel. En concreto, conviene recordar recordar que, por mucho que nuestra piel tenga un aspecto más oscuro debido a la presencia del tatuaje, esto no significa que se encuentre más protegida del sol. Es necesario el mismo grado de protección solar que anteriormente, o incluso más.

Por otro lado, si no has podido resistirte y has decidido tatuarte durante este verano, lo más recomendable es evitar el baño durante los primeros días, así como la exposición directa al sol: la sudoración y el calor pueden causar picores e irritaciones, y favorecen la maceración de la herida e impiden la cicatrización.