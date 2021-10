El masaje cardíaco salva a seis de cada diez personas que sufren un infarto

A Francisco Ballesteros, estudiante de Enfermería, no le tembló el pulso cuando haciendo deporte encontró a un hombre en parada. Lo estaban atendiendo pero hacía falta ayuda “Yo me identifiqué como alumno de Emergencias Sanitarias, entonces, sin problema me dijeron: ‘coge unos guantes y dale caña’. Empecé a machacar el pecho y por suerte, nada, ni 30 segundos estuve, me dijo el médico: ‘para un momento’. Y tomó pulso”, cuenta.