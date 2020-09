Un experto apunta a la Navidad como el momento perfecto para un nuevo confinamiento en Reino Unido

El confinamiento es la medida más efectiva para contener la propagación de la covid19, según la opinión de numerosos expertos. Situaciones como la que se vive en Reino Unido, que registra un alarmante incremento de casos positivos, abren el debate sobre la necesidad de implementar esta medida tan estricta, y las posibles consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, estas medidas tan duras no se deben tomar a la ligera, es necesario elegir bien el momento para imponer los confinamientos y no dañar aún más la economía, según explica el profesor de Oxford, Carl Heneghan.