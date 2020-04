División entre las asociaciones de padres y madres tras las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado

CEAPA

¿Qué sucederá con el alumnado que no puede acceder a la educación a distancia? Es la pregunta que se realizan desde la Conferencia Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. "La pregunta ha vuelto a caer en saco roto en la última sesión del Consejo Escolar del Estado, donde se desestimaron propuestas de CEAPA, como no avanzar materia mientras dure el cierre de las aulas, aprovechar este período para profundizar en el repaso de los aprendizajes básicos o que los contenidos telemáticos no sean evaluables ni entren en Selectividad para tratar de paliar la brecha digital que sufren miles de estudiantes y evitar, de paso, la sobrecarga de tareas actual", señala el comunicado de CEAPA facilitado a Informativos Telecinco.