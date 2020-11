La vista es uno de nuestros sentidos más importantes. A través de él percibimos la mayoría de los estímulos en nuestro día a día y enviamos información al cerebro sobre nuestro entorno y todo lo que sucede en él. No proteger los ojos del sol como es debido, una mala iluminación o el uso excesivo de dispositivos electrónicos son pequeñas acciones y gestos frecuentes que pueden acabar perjudicando la visión, e incluso derivando en patologías más graves. Por ello, te damos una serie de consejos esenciales para mantener una buena salud ocular.

La iluminación sí importa

Tanto para trabajar, como para realizar tareas cotidianas en casa, tener una correcta iluminación es fundamental para no forzar la vista. Las consecuencias de usar la luz adecuada en las diferentes estancias pueden derivar en fatiga visual, dolor de cabeza, estrés, e incluso problemas posturales .

Vigila cómo usas los dispositivos

Móviles, tablets, ordenadores… para que pasar tanto tiempo ante una pantalla no te cause problemas, debes tomarte descansos, parpadear con frecuencia, mantener la distancia adecuada de la pantalla y no verlas en la oscuridad. Si llevas gafas graduadas, puedes tratar las lentes con filtro azul, un filtro desarrollado específicamente para proteger los ojos de los efectos de la excesiva exposición a la luz LED que desprenden las pantallas.