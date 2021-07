Las noches pueden convertirse en una absoluta pesadilla cuando el calor aprieta en verano. Hay zonas de España, como es Madrid, donde el ambiente seco y el viento en pausa no ayudan a sobrellevarlo y, a menos que tengas aire acondicionado, dormir fresquito se convierte en misión imposible. Estos son algunos consejos que te ayudarán a llevar mejor las altas temperaturas nocturnas.

Lo más importante para pegar ojo en verano es conseguir que tu casa no llegue a la noche como un caldero. Es decir, la misión es mantener fresquito tu hogar durante todo el día para que la madrugada no sea infernal, lo cual puedes conseguir abriendo las ventanas en las horas adecuadas o usando ventiladores (ya sean de pie o de techo), si no tienes aire acondicionado, además de vestir tu cama con textiles frescos. Resumimos los mejores trucos a continuación: