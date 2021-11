El pronóstico de Margarita del Val , según ella, es tan evidente como predecible. En Navidad, señala, las grandes reuniones están separadas por una semana. "Si no tienes cuidado en las comidas navideñas, que además están separadas por 7 días: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues lo pillas en la primera, lo contagias en la segunda, y así”. No obstante, " podemos prevenirlo ". Para evitarlo, Margarita del Val sugiere implementar medidas preventivas.

Margarita del Val señala los grandes brotes del verano pasado, como los originados en las fiestas de San Juan, los viajes de fin de curso o entre los temporeros de Lérida y Huesca. Eso, dice, podría pasar en las Navidades. "Aunque estemos vacunados, hay familias en las cuales hay uno que no se ha vacunado y como no necesariamente le preguntas a todos, a lo mejor está el cuñado tercero que no está vacunado o el novio nuevo de no sé quién que lo trae o se lo lleva”.