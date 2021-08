El fin del verano suele ser un momento difícil para todos: la vuelta al trabajo, la vuelta al cole... en general, el retorno de la rutina y el adiós a los días de relax se nos puede hacer cuesta arriba si no adoptamos una actitud positiva que nos permita recuperar la normalidad de forma progresiva y saludable.

Si, además, durante estos meses te has entregado a los excesos y has abandonado un poco tus hábitos de salud, es posible que retomarlos te cueste más de la cuenta y que esta circunstancia se sume al drama general del retorno a tus obligaciones. Que no cunda el pánico: el primer paso es conocer qué trucos debes tener en cuenta para recuperar los buenos hábitos después del verano para, poco a poco, ponerlos en práctica y comenzar a sentirte mucho mejor.