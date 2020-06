Ascienden a más de 80 los positivos por coronavirus en el centro de acogida de Málaga

Navarro ha incidido en que se trata de un "clúster", que se diferencia de un brote en que en este caso "no solo está controlado e identificado el foco de contagio , sino que se está haciendo un estudio de trazabilidad del personal afectado".

Respecto a las personas contagiadas, no ha querido aportar datos porque no se han dado nunca en esta crisis sanitaria, una "directriz acertada para no estigmatizar a nadie", ha opinado.