El coronavirus llegará a su pico y comenzará a decaer antes de lo que creemos

Cabe señalar que la gripe es mucho más contagiosa que el nuevo coronavirus, como ha señalado la OMS. Los primeros casos conocidos de coronavirus se remontan a principios de diciembre, y desde entonces el virus ha afectado a menos personas en total que la gripe en unos pocos días. De hecho, la gripe es tan contagiosa que no se hacen cuarentenas porque sería imposible frenarla.

En cuanto a las tasas de mortalidad, emplear las matemáticas simples (del tipo muertes vs casos) es contraproducente porque solo contemplan casos reportados. Tanto en el coronavirus como en la gripe la gran mayoría de los infectados tienen síntomas tan leves, si es que los hay, que no buscan atención médica y no se cuentan en las estadísticas oficiales.