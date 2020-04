Una madre asintomática contagia el coronavirus a 17 de sus 18 hijos: "Fue aterrador"

Una mujer madre de 18 hijos ha contagiado a 17 de ellos de coronavirus. Su nombre es Brittany Jenick Penfield y reside en Penfield, Nueva York. No fue consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que sus hijos empezaron a presentar síntomas, ya que ella no padecía ninguno de ellos. Su caso es asintomático .

Hacía en torno a cinco semanas que ella habría contraído el virus. A lo largo de esos días, no fue consciente de que se había contagiado. Fue cuando sus hijos comenzaron a enfermar cuando cayó en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los había contagiado inconscientemente: "Fue aterrador. Estaba encima de ellos en todo momento. Tuve miedo por mi vida como nunca, antes no me asustaba mucho".