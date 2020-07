Asturias ya ha constatado transmisión del coronavirus por aire: "Es factible contagiarse, pero poco probable"

"Nosotros observamos y diferenciamos entre gotas y gotículas. Es un tema de peso y tamaño de gotas. Cuando estornudas, emites gotas, unas gotas que se pueden ver y otras que se quedan en el ambiente. Estaba descrito que el coronavirus se transmitía por gotas, las gotas que se caen en un metro de distancia que son tan grandes que se caen por el peso . De ahí viene la distancia. pero en Asturias sí vimos casos que se descubrió haberse transmitido por gotículas. Esas gotitas pequeñitas pesan tan poco que no caen y quedan flotando en el ambiente. Al quedarse en el ambiente pueden moverse por las corrientes o los sistemas de ventilación, por ejemplo.", explica el epidemiólogo del servicio de vigilancia de coronavirus del Principado de Asturias, Mario Margolles, en referencia a los contagios por el aire , algo que la OMS ya estudia seriamente tras ponerlo en duda.

Aire acondicionado y ascensores aumentan el riesgo

"En un ascensor por ejemplo. Es un ambiente cerrado. si alguien tose o estornuda, sobre todo, por que es cuando se salen gotículas o al hablar que escupes algunas gotitas, sí se quedan en el ambiente. Es peor que si caen. En Asturias sí vimos transmisión a tres o cuatro metros de distancia, son casos aislados con poca frecuencia, pero siempre nos extrañó esa transmisión a distancias tan grandes. Igual esto está justificado porque hay transmision mixta. Tanto por gotas como por gotículas. Si la tranmisión se hace por gotículas la cosa se complica. Es peor porque aguantan más en el aire. Igual durante bastante tiempo, no como las gotas que caen. El uso de aire acondicionado podría conllevar el movimiento de las gotitas en un ambiente cerrado", añade.

"En un espacio cerrado de 20 o 30 metros cuadrados es factible que alguien se contagie, es muy factible", señala el experto. Es la respuesta a esa pregunta común de ¿Cómo me he podido contagiar si he tomado todas las medidas? "Esta transmisión por aire podría justificar esos casos. Pero los datos empíricos que tenemos de Asturias son de 3000 y hemos encontrado 5 o 6 casos. Es factible, pero poco probable, comenta Margolles.