La otra cara del coronavirus chino: la demanda de mascarillas dispara su precio de 13 a 52 euros

No es anormal ver a chinos con mascarillas, incluso en nuestro país, en el metro, en la calle. Más aún en China donde la polución es una claro riesgo para la salud. Los chinos lo saben y por eso son muchos las que las usan a diario. Pero ahora el coronavirus ha convertido en raro encontrar a un chino por la calle que no lleve una. Y no es para menos. Porque el nerviosismo generalizado por el brote de coronavirus crece, no en vano hablamos ya de nueve muertos y centenares de heridos por lo que la demanda se ha disparado y, como consecuencia, su precio.