Los médicos alertan del miedo a acudir a Urgencias por otras enfermedades

Los sanitarios vienen observando que pacientes con pequeñas dolencias, por miedo al contagio de coronavirus, evita venir a las urgencias de los hospitales. Advierten que eso precisamente es lo que no hay que hacer porque estas dolencias leves que tendrían fácil solución en algunos casos acaban agravándose y requiriendo un ingreso en la UCI que ahora mismo son las unidades con menor cantidad de camas. Por ello piden no postergar la visita al médico aunque los síntomas no están relacionados con el coronavirus.