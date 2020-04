El error que favorece el contagio en supermercados está en tus manos

El error está en los guantes . Son una de las principales vías de protección. Gracias a su uso evitaremos tocar con nuestras manos superficies que puedan estar infectadas. No obstante, su uso no servirá de nada si cometemos los siguientes errores.

"Para hacer un uso correcto de los guantes debemos saber que son para un momento puntual en una situación concreta: no se sale de casa con guantes, no se usa el móvil con guantes y no se toca la cara con guantes".