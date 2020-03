España e Italia se aferran a una esperanzadora tendencia descendente en el número de casos de coronavirus

“Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar, con muchísima precaución, --siempre con muchísima precaución--, que si no estamos ya en el pico del contagio estamos ya muy cerca de él ”. Son las palabras que ha pronunciado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa , quien ha informado que, desde el 25 de marzo , --es decir, durante cinco días consecutivos --, España se encuentra en una “ tendencia sostenida de descenso de nuevos casos ” de coronavirus . Esa es la esperanza a la que se aferra hoy nuestro país, inmerso no obstante en unas cifras que continúan siendo verdaderamente dramáticas. En total, el número de casos se eleva más allá de los 85.100 y ya hemos superado a China , el país que vio nacer el brote con la ciudad de Wuhan como epicentro. Además, la cifra de muertes supera las 7.300 , siendo 812 los fallecimientos registrados en las últimas 24 horas , ligeramente menos que el día anterior.

La situación sigue siendo de extraordinaria gravedad. Aunque afortunadamente a un ritmo más lento, los contagios no dejan de incrementarse y ha alcanzado también de lleno a unos sanitarios que luchan en primera línea contra el virus sin el material suficiente para atender a la enorme cantidad de pacientes que llega cada día a los hospitales. En total, ya son más de 12.000 los profesionales de la sanidad infectados mientras desde múltiples comunidades un día tras otro se sigue pronunciando el mismo reclamo: se necesitan equipos de protección individual, mascarillas, guantes, respiradores…

Un avión cargado de 14 toneladas de material sanitario

Entre tanto, entregados al confinamiento como la mejor solución al alcance de todos para frenar la rapidísima propagación de la COVID-19, a partir de este martes toda actividad laboral y económica no esencial quedará paralizada con el fin de reducir todavía más la movilidad, aumentar el distanciamiento social y reducir con ello las posibilidades de contagio. Es el ‘confinamiento duro’ que le reclamó el Congreso al aprobar la ampliación de la cuarentena, aunque a algunos líderes no les ha gustado “las formas” en que se ha aplicado después de que el Gobierno lo aplazase in extremis del lunes al martes.