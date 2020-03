El coronavirus sigue su avance con España e Italia marcando récord de muertes en 24 horas

La situación sigue siendo de enorme gravedad. Desde el país italiano, el presidente de la República, Sergio Matatarella, ha pedido a Europa “intervenir antes de que sea demasiado tarde”, pero Europa permanece dividida, sin saber responder ante una crisis ante la cual, precisamente, no se puede perder ni un solo segundo. El altísimo poder de contagio del coronavirus no da tregua y no entiende de territorios, propagándose ya por más de 200 países.